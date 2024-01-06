Gram altın rallisine 'ABD' darbesi, fiyat çakıldı

6 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:30

Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri dün açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirlemede kullandığı önemli veriler arasında bulunan tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak 216 bin arttı. Piyasalar, aralık ayındaki istihdam artışının 175 bin kişi olmasını bekliyordu.

İstihdamdaki güçlü seyir, Fed’in martta faiz indirimlerine başlayacağı yönünde var olan umutları azaltırken, gram altın, ons altın, dolar ve Bitcoin fiyatını etkiledi.

Verilerin ardından dolar, küresel piyasada küçük kazançlar elde ederken, altın fiyatları 3 haftalık yükseliş serisini bozarak 5 Ocak haftasını düşüşle kapattı. Haftanın son işlem gününe 2 bin 43 dolardan başlayan ons altın, verinin açıklandığı sırada yüzde 1 civarında düşerek 2 bin 24 dolara kadar indi. Daha sonra toparlanan ons, 2 bin 49 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ise verinin ardından yüzde 0,5 değer kaybederek bin 942 TL seviyesini gördü. Daha sonra değer kazanarak bin 980 TL'ye yükselen gram latın, bin 967 TL seviyesinde günü kapattı.

Piyasaların kapalı olduğu 6 Ocak Cumartesi günü yüksek fiyatlardan işlem gören altın fiyatları şu şekilde:

Ons altın: 2 bin 45 dolar

Gram altın: 2 bin 13 TL

Çeyrek altın: 3 bin 474 TL

Cumhuriyet altını: 14 bin 189 TL

"GRAM ALTINDA 2 BİN TL ALTI ALIM FIRSATIDIR"

Finans uzmanı İslam Memiş, gram altında 2 bin TL altındaki fiyatların fırsat olduğunu söyledi. 2024 yılında büyük yükseliş beklediğini belirten Memiş,"2 bin TL seviyesinin altında bir rakam alım fırsatı oluşturmaya devam edecektir. Yükseliş trendi 2024 yılında da devam ederek 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL seviyelerini hedefleyecektir. Elinde altını olanlar bir kez daha beklemeli. Satmak için acele etmeyin" ifadelerini kullandı.