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    Merkez Bankası toplam rezervlerinde düşüş! Dolar geriledi, altın arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 haftalık yükseliş serisinin ardından düştü. Rezervler, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolara geriledi. Döviz rezervleri düşerken altın rezervleri arttı.

    Merkez Bankası toplam rezervlerinde düşüş! Dolar geriledi, altın arttı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.

    13 HAFTADIR YÜKSELİYORDU

    Merkez Bankası toplam rezervleri, cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yükselişini koruyordu. Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine getirilmesiyle rezervler, 145 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

    13 haftadır devam eden yükseliş, bu hafta sona erdi. Toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara düştü.

    ERDOĞAN 'MÜJDE' DİYE DUYURMUŞTU

    Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezervlerin 22 Aralık haftasında 145 milyar doları aşarak tüm zamanların zirvesine ulaşmasıyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır" ifadesini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası toplam rezervlerinde düşüş! Dolar geriledi, altın arttı
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