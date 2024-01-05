KKM, 2023'ü düşüşle kapattı, artık yeni hesap açılamayacak

5 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 Aralık ile biten haftaya ait verilerine göre, kur korumalı TL mevduat hesapları 2 trilyon 651,8 milyar TL’den 2 trilyon 626,4 milyar TL’ye geriledi. Böylece KKM hesapları, 2023 yılını düşüşle kapattı. Aynı haftada krediler, mevduat, tüketici kredileri, bireysel kredi kartları ve takipteki alacaklar ise artış gösterdi.

Krediler 11 trilyon 479,5 milyar TL'den 11 trilyon 630,3 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 674 milyar TL'den 14 trilyon 843,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 497,9 milyar TL'den 1 trilyon 513,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 99,8 milyar TL'den 154,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,1 milyar TL'den 191,4 milyar TL'ye çıktı.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA KKM TALİMATI

TCMB, 29 Aralık tarihinde bankalara gönderdiği yazıyla, 1 Ocak 2024’ten itibaren TL dönüşümlü KKM hesaplarının açılmasını ve yenilenmesini durdurdu. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarında ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek. Bu karar, KKM hesaplarının geleceği ve kur dalgalanmalarının etkisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KKM hesapları, Türk lirası cinsinden birikimlerin döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruma altına alınmasını sağlayan bir üründür. Bu hesaplar, 2021 yılında TCMB tarafından getirilmiş ve politika faizinin 3 puan üzerinde faiz verilmesi gibi teşviklerle desteklenmişti. Ancak, 2023 yılında faiz indirimleri ve kur istikrarı nedeniyle KKM hesaplarından çıkışlar yaşandı.