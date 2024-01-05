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    Yabancı yatırımcıdan Türk hisselerine yoğun ilgi, aralıksız 9 haftadır alıyorlar!

    Yabancıların geçen hafta 39,9 milyon dolarlık hisse senedi almasıyla, alım serisi doku Buna göre yabancılar, 9 haftadır Türk lirası varlıklarına ilgi gösteriyor.

    Yabancı yatırımcıdan Türk hisselerine yoğun ilgi, aralıksız 9 haftadır alıyorlar!
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Aralık haftasında net 39,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

    Yurt dışında yerleşik kişiler, son 9 haftada hem DİBS hem de hisse senedinde alım tarafında yer alırken, bu dönemde yaklaşık 1 milyar 942 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece geçen sene hisse senetlerindeki toplam alım ise yaklaşık 1 milyar 389 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    Yurt dışında yerleşiklerin son 9 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 531 milyon dolara ulaşırken, 2023'te net DİBS alımları 2 milyar 4 milyon dolar oldu.

    Öte yandan, söz konusu 9 haftalık eğilim hisse senetlerinde Ağustos 2023'ten, DİBS'te ise Ağustos 2021'den bu yana haftalık bazda en uzun süreli net alım olarak dikkati çekti.

    HİSSELERİN PİYASA DEĞERİ 29,53 MİLYAR DOLAR OLDU

    Yurt dışında yerleşik kişilerin, 22 Aralık itibarıyla 30 milyar 435,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Aralık'ta 29 milyar 536 milyon dolara indi.

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 672,9 milyon dolardan 2 milyar 637,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 61,6 milyon dolardan 56,2 milyon dolara geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Merkez BankasıYabancı YatırımcıHisse Senedi
    Haberler > Ekonomi > Yabancı yatırımcıdan Türk hisselerine yoğun ilgi, aralıksız 9 haftadır alıyorlar!
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