Enflasyon, gıda ve enerjiyle yükseldi!

5 Ocak 2024 05:22 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 05:25

Merkez Bankasının aralık ayı raporunda tüketici fiyatlarının yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyonun 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı ifade edildi.

ENERJİ VE GIDA GRUBUNDAKİ ARTIŞ BELİRGİN OLDU

Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Bedelsiz doğalgaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı. Ancak sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışın etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi.