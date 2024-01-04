Merkez Bankası enflasyon verilerini değerlendirdi: Artışın arkasında onlar var

4 Ocak 2024 13:01 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda, yıllık enflasyonun yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığını bildirdi.

Raporda enflasyonun kasım ayına kıyasla yatay bir seyir izlediği, tahmin edilenden daha sakin bir görünümde olduğu ifade edildi.

Raporda, aralıkta aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısının gıda grubundan geldiği belirtilerek, yıllık enflasyonun sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların etkisinin belirgin olduğu, hizmet grubunda ise aylık fiyat artışının yavaşladığı kaydedildi.

ENERJİ VE GIDA BELİRLEYİCİ OLDU

Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN YARISI GIDA SEKTÖRÜNDEN

Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.

KİRA ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirildi. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜKSELDİ

Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetti.