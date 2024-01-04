Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Merkez Bankası enflasyon verilerini değerlendirdi: Artışın arkasında onlar var

    Merkez Bankası, aralık ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Rapora göre yıllık enflasyon, temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarında belirgin şekilde arttı. Ücretlere yapılan zamlar, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili oldu.

    Merkez Bankası enflasyon verilerini değerlendirdi: Artışın arkasında onlar var
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda, yıllık enflasyonun yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığını bildirdi.

    Raporda enflasyonun kasım ayına kıyasla yatay bir seyir izlediği, tahmin edilenden daha sakin bir görünümde olduğu ifade edildi.

    Raporda, aralıkta aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısının gıda grubundan geldiği belirtilerek, yıllık enflasyonun sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların etkisinin belirgin olduğu, hizmet grubunda ise aylık fiyat artışının yavaşladığı kaydedildi.

    ENERJİ VE GIDA BELİRLEYİCİ OLDU

    Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı.

    ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN YARISI GIDA SEKTÖRÜNDEN

    Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.

    KİRA ENFLASYONU DÜŞÜYOR

    Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirildi. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi.

    ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜKSELDİ

    Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    EnflasyonMerkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası enflasyon verilerini değerlendirdi: Artışın arkasında onlar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    '2024'te büyüme zayıf seyredecek, para politikası gevşeyecek' - Ekonomi'2024'te büyüme zayıf seyredecek, para politikası gevşeyecek'Gram altın dur durak bilmiyor - EkonomiGram altın dur durak bilmiyorSSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacak mı? - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacak mı?Bitcoin ETF kararı ne zaman? - EkonomiBitcoin ETF kararı ne zaman?SpaceX'e 'Elon Musk' darbesi! - EkonomiSpaceX'e 'Elon Musk' darbesi!Borsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 38 yıl oldu - EkonomiBorsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 38 yıl oldu"Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak" - Ekonomi"Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak"Sahibinden sahipsiz kaldı - EkonomiSahibinden sahipsiz kaldıGazı ucuz kullanan ikinci başkent Ankara - EkonomiGazı ucuz kullanan ikinci başkent AnkaraVergi şampiyonluğu SİHA’larla geldi - EkonomiVergi şampiyonluğu SİHA’larla geldi
    Sonraki Haber Yükleniyor...