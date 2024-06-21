Gram altın soluksuz rekor kıracak! İslam Memiş yeni trendi açıkladı, tarih ve rakam verdi

Altın fiyatları bayramdan sonra yatırımcısına büyük sürpriz yaptı. Bayramdan önce 2400 TL'den satılan gram altın bugün önce 2500 TL'yi aşarak rekor kırdı, ardından 2450 TL'ye düştü. Sert dalgalanma sonrası altın yatırımcısının aklındaki sorulara Finans Analisti İslam Memiş, cevap verdi. Memiş, alım fırsatı vermeden yükseliş trendine girecek gram altın rotayı açıkladı. Uzman isim aynı zamanda altın alamayan yatırımcı için hem ucuz hem de altından daha kârlı yatırım için tavsiye verdi.

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, bayramdan sonraki iki günlük işlem gününde yatırımcısına büyük sürpriz yaptı. Bayram öncesinde 2400 TL’nin altına kadar gerileyen gram altın haftanın son işlem gününde 2500 TL'yi aştı. Akşam saatlerinde ise 2455 TL’ye kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin Finans Analisti İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Temmuz ayına işaret eden İslam Memiş, beklediği rekor seviyeyi açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

ALTINDA SERT DALGALANMA

"Bayramdan önce altın yatırımcısını düşüşleri fırsata çevirmesi için uyardık. Bayramdan sonra özellikle Temmuz ayında gram altında yükselişler başlayacak. Bayramdan önce gram altın 2400 TL seviyesindeydi, bugün 2500 TL'ye yükseldi. İki haftada 100 TL değerlendi. Ons altında 70 dolarlık bir yükseliş yaşandı. 2.368 dolar seviyesine kadar çıkan ons, direnç seviyesiyle karşılaşarak 2.321 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu da gram altında 20 TL'lik çekilmeye yol açtı.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPACAK?

Gram altın serbest piyasada şimdi 2500 TL seviyesinden işlem görüyor. Enflasyonist bir ortam var, Merkez Bankaları altın topluyor. Küresel piyasada belirsizlik var, jeopolitik gerilimler var. Putin, Asya ülkelerini ziyaret ediyor, petrol fiyatları ve dolar endeksi yükseliyor. Her yerde bir kafa karışıklığı var. Bu nedenle yatırımcı güvenli limana yani altına yöneliyor. Peki yatırımcı ne yapmalı?

KISA BİR MOLA VERDİ ANCAK...

Her zaman söylüyoruz. Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı gram altın. Son 22 yıldır birinciliği bırakmadı. Son 22 yılda yüzde 8.000'den fazla getiri sağladığı için yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Kısa bir mola verdi ancak. 2024 yılında altın "Altın Çağı"nı yaşayacak.

Bundan sonraki süreçte altın rezerv para olma özelliği taşıyacak.

GRAM ALTIN SOLUKSUZ YÜKSELECEK

Altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler, altın yatırımı için uygun zaman kollayanlar için hala fırsat var. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden yükseliş trendinde olacak bir gram altın var.

2600-2700 daha sonra ise 3000 TL seviyesi bizi bekliyor. Ben 3.500 TL'lik öngörümü koruyorum. Elinde altın olanlar satış için acele etmemeli. Enflasyona karşı koruyacak en iyi yatırım aracıdır. Altında 'al unut dönemi' bitti bundan sonra fiyatına değil miktarına bakılmalı. Artık bundan sonra altın daha pahalı hale gelecek. Fiziki altın tarafında daha çok talep olacak."

ALTIN ALAMAYAN NE YAPACAK?

İslam Memiş altın alamayanlar için de tavsiye verdi. Gümüşün gram altını tahtından ettiğini söyleyen Memiş, "Gram altın 2.500 TL oldu, alamıyorum. Çok yükseldi. Altın alamayan ne yapacak? Hep altını konuşuyoruz. Peki ya gümüş? Gümüş 2022 yılında olduğu gibi 2024'ün ilk yarısında altını tahtından etti. Yüzde 20 civarında altın kâr ettirdi. Ama gümüş yüzde 40 civarında kâr ettirdi. 2.500 TL'den altın alamayan üzülmesin gramı 32 TL olan bir gümüş var. Ve altından daha çok kazandırıyor." dedi.