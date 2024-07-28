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Hakim ve savcı maaşlarına zam

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakim ve savcı maaşlarına zam

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni vergi paketiyle birlikte hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak. 22 bin ile 40 bin arası uygulanacak aylık ek tazminat uygulaması 15 Ağustos'tan itibaren uygulamaya konacak. 

AK Parti’nin verdiği önergeyle vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçeleri dikkate alınarak, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000, birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000, diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek.

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Bu düzenleme 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

Bu Kanuna tabi olan hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu düzenlemede belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenecek.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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