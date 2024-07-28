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Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis&#039;te kabul edildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen düzenlemeye göre, en düşük emekliği aylığı on bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseltildi.

VERGİDE ADALETİ AMAÇLIYOR

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

ARTIRIMLI CEZALAR UYGULANACAK

Düzenleme ile kayıt dışı faaliyetler ile mücadele güçlendirilecek, artırımlı cezalar uygulanacak. Buna göre 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

YURT DIŞI HARÇLARINA DÜZENLEME GETİRİLDİ

Düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı 500 lira olacak. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak. Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellenecek. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden Türkiye’den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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