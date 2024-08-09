Halka arzlar tam gaz! Borsaya iki yeni şirket daha geliyor

SPK'nın haftalık bültenine göre; Kıraç Galvaniz’in 24 liradan ve Gündoğdu Gıda’nın 35 liradan halka arzına onay verildi. İki halka arazın toplam büyüklüğü 1,35 milyar TL’yi buluyor. Böylece bu yıl gerçekleşen halka arz sayısı 24’e çıkacak. Öte yandan BİST100’de yükselişin devamı beklenirken; 10.000 destek ve 10.200 seviyesi de direnç olarak takip ediliyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2024’te makul hızla ilerleyen halka arzlara yenileri ekleniyor. SPK tarafından yayımlanan dünkü bültenle birlikte iki yeni şirkete daha halka arz izni verildi. Bu kapsamda “Kıraç Galvaniz” ve “Gündoğdu Gıda” şirketleri, gelecek günlerde borsaya “merhaba” diyecek.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

ALB Yatırım Menkul Değerler tarafından halka arz edilecek Gündoğdu Gıda için, 35,00 TL fiyatla talep toplanacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 350 milyon TL ve halka açıklık oranı da %25,64 olarak gerçekleşecek. Şirket halka arz gelirini işletme sermayesi ve GES yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik şirketi; 24,00 TL fiyatla talep toplayacak. 1 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşması beklenen şirketin halka açıklık oranı da %26,47 olacak. Şirket halka arz gelirini; işletme sermayesi, yeni tesis yatırımı ve borç ödemelerinde kullanacak.

BİST100’DE BEKLENTİ VE HEDEF

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını 10.098’den gerçekleştirdi. 10.000 desteği kritik olarak takip ediliyor. Küresel piyasalardaki iyimserliğin de desteğiyle birlikte BİST100’de yükselişin devam edebileceği belirtiliyor. Endekste 10.200 ara direnç ve 10.400 ana direnç olarak öne çıkıyor.