Ham madde değil, katma değerli ürün! Kritik madenlerde yol haritası hazır

Enerji dönüşümü, savunma sanayii ve ileri teknoloji yatırımları açısından önem taşıyan kritik minerallere yönelik yeni yol haritasında çalışmalar tamamlandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı Kritik Mineraller Strateji Belgesi’nin, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Türkiye’nin kritik mineraller politikasında, kaynakların yalnızca çıkarılması değil, yurt içinde işlenerek katma değerli ara ve uç ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece madencilikte ham madde üretiminin ötesine geçilerek bu kaynakların sanayiye daha yüksek katma değerle kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye’nin mevcut Kritik ve Stratejik Madenler Raporu’na göre lityum, bakır, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementleri kritik madenler arasında yer alıyor. Krom, titanyum, alüminyum, çinko, demir ve manganez ise hem kritik hem stratejik madenler olarak değerlendiriliyor.

BEYLİKOVA’DA ÜRETİM ARTACAK

Stratejinin önemli başlıklarından biri de nadir toprak elementleri olacak. Eskişehir Beylikova’daki pilot tesiste yıllık 1.500 ton cevher işleme kapasitesi bulunuyor. Endüstriyel tesisin devreye alınmasıyla ilk aşamada yılda 570 bin ton cevher işlenerek yaklaşık 10 bin ton nadir toprak oksidi üretilmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca kritik ham maddeler konusunda uluslararası iş birliklerini de artırıyor. Almanya ile yürütülen enerji ortaklığının kapsamı bu yıl kritik mineralleri de içerecek şekilde genişletilmişti.

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