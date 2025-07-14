Hasat başlasa da yüzler gülmedi! Don vurdu, markette kilosu 300 liraya çıktı

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip Erzincan’da hasat başladı. Zirai don nedeniyle rekoltenin düştüğü öğrenilirken kirazın marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında değişiyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü bu sene gülmedi.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasadını yaptıkları kirazı pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar.

DONDAN ETKİLENDİ

Türkiye genelinde yaşanan zirai dondan Erzincan ve ilçeleri de büyük oranda etkilendi. Erzincan'ın meşhur kirazında zirai don kaynaklı yaşanan rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu.

KİLOSU 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Hasadı yapılan kiraz üreticiden ucuza alınırken marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor.