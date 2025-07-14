Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hasat başlasa da yüzler gülmedi! Don vurdu, markette kilosu 300 liraya çıktı

Hasat başlasa da yüzler gülmedi! Don vurdu, markette kilosu 300 liraya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip Erzincan’da hasat başladı. Zirai don nedeniyle rekoltenin düştüğü öğrenilirken kirazın marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında değişiyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü bu sene gülmedi.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasadını yaptıkları kirazı pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar.

Hasat başlasa da yüzler gelmedi! Don vurdu, markette kilosu 300 liraya çıktı - 1. Resim

DONDAN ETKİLENDİ

Türkiye genelinde yaşanan zirai dondan Erzincan ve ilçeleri de büyük oranda etkilendi. Erzincan'ın meşhur kirazında zirai don kaynaklı yaşanan rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu.

Hasat başlasa da yüzler gelmedi! Don vurdu, markette kilosu 300 liraya çıktı - 2. Resim

KİLOSU 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Hasadı yapılan kiraz üreticiden ucuza alınırken marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya’yı karıştıran skandal! Savunma Bakanı sevgilisini savaş uçağıyla maniküre götürdü!Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ürün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL'ye satıyorlar - EkonomiÖnce 3, satılmayınca 2 TL oldu...İşte İstanbul’un en çok kazandıran ilçeleri! 'Anadolu Yakası' detayı dikkat çekti - Ekonomiİşte İstanbul’un en çok kazandıran ilçeleriBorsa İstanbul'da operasyon! Atlantis Yatırım Holding hisselerinde manüpilasyon iddiası - EkonomiBorsa İstanbul'da operasyon! 8 gözaltıÜnlü gıda markası konkordato ilan etti! Gözde tatil beldelerinin vazgeçilmeziydi... - EkonomiÜnlü gıda markası konkordato ilan ettiBu hafta 4 şirket temettü dağıtacak! BİST 100’de yükseliş sürecek mi? İşte haftalık borsa beklentileri… - EkonomiBu hafta 4 şirket temettü dağıtacak!Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? - EkonomiDolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı?
Sonraki Haber Yükleniyor...