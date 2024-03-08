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Hazine dört yeni ihale düzenleyecek! Tarihler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazine dört yeni ihale düzenleyecek! Tarihler belli oldu
Devlet Tahvilleri, Ihraç Takvimi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine yayımladığı iç borç ihraç takvimi ile gelecek hafta dört ihale gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte gün gün devlet tahvili ihraç takvimi...

Piyasada yatırımının değerini korumak isteyen vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü devlet tahvillerinin ihraç takvimleri takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borç ihraç takvimi yayımlandı.

DÖRT İHALENİN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Takvime göre; 11 Mart Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 12 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3493) gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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