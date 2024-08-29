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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Borçlanmaya gidilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Borçlanmaya gidilecek

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Bakanlık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

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Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, eylülde 126,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 177,6 milyar liralık, ekimde 143,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 203,8 milyar liralık ve kasımda 120,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 168 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 155 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 3,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 19 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 192,5 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 4,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan ve kasımda yapılacak iç borçlanmanın 156 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

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Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Eylülde 177,6 milyar lira, ekimde 163 milyar lira ve kasımda 272,9 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 223,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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