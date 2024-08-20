Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı
Düzenleyen: Sezer Doğru- Güncelleme:
Gündem Haberleri
12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.
Şirketlerin isimleri şu şekilde:
- Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
- ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
- REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
- Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
- Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
- Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
- Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem