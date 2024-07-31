Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı

TÜİK, haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay ihracat %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı %10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT VE İTHALAT

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat %8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Haziran ayında %9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan, 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan, 19 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %10,8 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında %79,7 iken, 2024 Haziran ayında %76,4'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE %30,5 AZALDI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan, 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde %66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,8'e yükseldi.

HAZİRANDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,3 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

HAZİRANDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Haziran ayında ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 201 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 785 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,7'sini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 41 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 281 milyon dolar ile Çin, 12 milyar 765 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 675 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 135 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %7,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %7,5 azalırken, ithalat %2,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,7 azalırken, ithalat %1,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,1 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,1'dir. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,8'dir. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,9'dur.