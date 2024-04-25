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Hedef 7 milyar dolar büyüklük! Türkiye kompozit üssü olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hedef 7 milyar dolar büyüklük! Türkiye kompozit üssü olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, kompozit malzeme konusunda küresel oynuyor. Barış Pakiş, "Tüm dünyada global kompozit pazarının, 2026 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin bu ticaretten aldığı pay ise yüzde 1 ile 1,5 arasında değişiyor. Bizim hedefimiz, Türkiye’yi bir ‘kompozit üssü’ haline getirmek" dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip kompozit sektörünün çatı kuruluşu olan Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Petkim gibi bir kuruluş daha olması hâlinde Türkiye’nin dünya kompozit üssü hâline gelebileceğini söyledi.

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ BİR 'KOMPOZİT ÜSSÜ' HALİNE GETİRMEK"

Pakiş, dünyada ‘çağın malzemesi’ olarak nitelendirilen kompozitin havacılıktan savunma sanayine, otomotivden tekne üretimine, yapı malzemelerinden tarıma, enerji sektöründen altyapı çalışmalarına, gıda depolamadan banyo malzemelerine kadar onlarca sektörde kullanıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kompozit hafif ve mukavemeti yüksek bir ürün. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Brezilya bu alanda güçlü konumda. Türkiye de kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında. Tüm dünyada global kompozit pazarının, 2026 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin bu ticaretten aldığı pay ise yüzde 1 ile 1,5 arasında değişiyor. Bizim hedefimiz, Türkiye’yi bir ‘kompozit üssü’ haline getirmek. Aslında bu ortama da sahibiz.

Kompozit konusunda iki ana ham madde var ve Türkiye olarak bunlara sahibiz. Bunları işleyecek yerli-yabancı üretici şirketlerimiz de var. Eğer Türkiye’de Petkim gibi bir yatırım daha olursa, kompozit üreticileri olarak çok daha başarılı çalışmalara imza atabiliriz. Kompozitte elde edilecek başarılar, ülkemizin ihracatını direkt olarak etkileyecektir. Çünkü, kompozitten elde edilen ürünler yüksek katma değere sahip.”

HEDEF 5 YIL İÇİNDE 7 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKMAK

Kompozit sektörüne olan ilginin artması için dernek olarak çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Pakiş, “Dünyada farklı noktalarda kompozit fuarları düzenleniyor. Biz de ülke olarak bu fuarlara katılıyoruz. Ancak, uluslararası arenada düzenlenen en önemli fuarların başında Paris’teki ‘JEC World’ geliyor. Buradan yola çıkarak Türk kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Meet4Composite’ fuarını düzenleyeceğiz. Fuarımızın desteği ile sektörümüzü çok daha hızlı büyütebileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde sektörümüzün büyüklüğünü 7 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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