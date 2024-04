Türk savunma sanayiinde kritik hamle! 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayisinde ihracat rekorları kırılmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık,10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek savunmaya yönelik ihracat oranlarındaki artışa vurgu yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarında artış sürüyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) etkinliği, ATO Congresium'da başladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün etkinlikte önemli açıklamalarda bulunurken, savunma ve havacılık sektörünün global aktörlerini, ana yüklenici kurum ve kuruluşlarını KOBİ'lerle buluşturan etkinlik kapsamında 3 gün ihracata yönelik iş görüşmeleri yapılacağı belirtildi.

100. YILA ÖZEL BAŞARI HİKAYESİ

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, etkinliğin açılışında, son dönemde hayata geçirilen projelerle Türk savunma sanayisinin, Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Etkinlik kapsamında 50'den fazla ülkeden katılımcılarla KOBİ'leri ve ana sanayi firmaları arasında yeni işbirlikleri kurulmasını amaçladıklarını vurgulayan Yarsan, söz konusu iş birliklerinin sektörün gelişimi açısından önemli olduğuna işaret etti.

DOST ÜLKELERE DESTEK

Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Ana ve alt yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lere, üniversitelerden AR-GE merkezlerimize kadar büyük bir ekosistem, savunma sanayimizin büyümesi ve gelişmesinde en önemli aktörlerdir" dedi. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayinde ihracatın her sene artarak devam ettiğini aktararak, son on yılda kara, deniz ve hava savunma ürünlerinden uzaya kadar her alanda geliştirilen ürünlerin hem yurt içi hem de dost ülke ordularının ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi.

KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'nin, uluslararası alanda rekabetçi ve teknolojik ürünlerle adından övgüyle söz ettiren ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Görgün, "Kilogram başına ihracat değeri her geçen yıl artmaya devam ediyor. İhracat kilogram değerimiz geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 65 dolar seviyesine ulaştı. Biz sektörümüzün sürdürülebilir büyüme sağlamasını önemsiyoruz. Sektörümüzün büyüdüğünü, ana problemimizin de bu büyümeyi yönetmek olduğunu farkındayız. Bunun için başkanlık olarak, ulusal ve uluslararası sanayileşme etkinliklerine, iş platformlarının oluşturulmasına, etkileşiminin artırılmasına ayrıca özen gösteriyoruz" dedi.

"10,2 MİLYAR DOLARLIK DA YENİ SÖZLEŞME"

Söz konusu gelişmelerin rakamlara da yansıdığını belirten Görgün, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene de geçen seneden daha büyük rakamlarla şirketlerimizin gayretleriyle dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sürdürülebilir bir savunma sanayi işbirliği oluşturma hedefleriyle güven veren işbirliği yaklaşımımızla bunların artacağını şimdiden öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Görgün, etkinliğe 50'den fazla ülkeden yoğun katılım olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

ANKARA SAVUNMA SANAYİSİNDE ÜLKENİN LOKOMOTİFİ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara'da bir savunma sanayi ekosistemi oluştuğunu ve bu ekosistemi daha ileriye taşımak için kümelenmenin kurulduğunu vurguladı. Bu yapıya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Aydın, "Türkiye'nin üretim gücü, kaliteli ürün yapma kabiliyetinin oluştuğunu görüyoruz. Bu gücünü tedarik sisteminde daha da artırmak için her türlü çabayı gösterip elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığını vurgulayarak, bu başarıda KOBİ'lerin önemli bir katkısı bulunduğunu söyledi. OSSA'nın KOBİ'lerin sektöre katkısını artırmak için bir dizi çalışma yaptığına işaret eden Baran, etkinliğin yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağına inandığını kaydetti.

YÜZDE 80 ORANINDA YERLİLİK

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da savunma ve havacılık sanayisinde son 20 yıldaki en kıymetli işlerden birine imza atıldığını, yüzde 80'lere varan yerlilik oranına ulaşıldığını aktardı. Savunma sanayi olmadan ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Ardıç, Ankara'nın savunma ve havacılık sanayisi açısından ülkenin lokomotifi konumunda olduğunun altını çizdi.