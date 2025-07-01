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Araban'da karpuz hasadı başladı! Üretici tarla fiyatından şikayetçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Araban ilçesinde de 2025 yılı karpuz hasadı başladı. Karpuzun tarlada 2 liradan alındığını, bunun 1 lirasının işçi masrafı olduğunu belirten üreticiler, alım fiyatının az olduğunu söyledi. 

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde tadı ve lezzetiyle meşhur Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, ülke ve bölge genelinde 'Araban Baklavası' olarak bilinen Araban karpuzunun 2025 yılı hasadı başladı. Hasat yapılan bölgelerde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda bu yıl 4 bin dönüm alanda karpuz ekiminin yapıldığını kaydetti.

Araban'da karpuz hasadı başladı! Üretici tarla fiyatından şikayetçi - 1. Resim

TARLADA KİLOSU 2 LİRA 

Altun, "Bu yıl tarlada Araban karpuzunun 1 kilogramı 2 liradan alıcı buluyor. 1 lirası işçilere toplama parası olarak ödenince 1 liraya düşüyor" dedi.

Aynı karpuzun Araban ilçe merkezindeki manav ve marketlerin tezgahlarında bir kilogramı 10 liradan tüketiciye satıldığını anlatan Altun, tarladan alım fiyatını az bulduklarını, üreticilerin küstürülmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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