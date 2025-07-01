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Haberler > Ekonomi > Tütün tarlalarında mesai başladı! Saatlik ücretleri 200 lira

Tütün tarlalarında mesai başladı! Saatlik ücretleri 200 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tütün tarlalarında mesai başladı! Saatlik ücretleri 200 lira
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisalı tütün üreticileri kırım ve kurutma çalışmalarına başladı. Tarlada çalışan işçiler saatlik 200 TL kazanırken, bu yıl tütün baş fiyatının randımana göre 150 ila 305 TL arasında değişmesi bekleniyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, 2025 ürünü tütün kırım ve kurutma çalışmalarına başladı. Bu yıl tütün üretimi, Sarıgöl’ün Karacaali Mahallesi’nde 200 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Tütün kırımında çalışan işçilere saatlik 200 TL ücret ödeniyor.

Tütün tarlalarında mesai başladı! Saatlik ücretleri 200 lira... - 1. Resim

"AVANS VERİLMEMESİ DİKİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ" 

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, bu yıl tütün dikiminde önceki yıllara göre azalma yaşandığını belirterek, "Tütün firmaları tarafından avans verilmemesi dikimi olumsuz etkiledi. Çoğu çiftçi bu yıl tütün dikiminden vazgeçti. Ancak dikim yapan üreticiler, kalite ve randıman açısından iyi sonuçlar bekliyor." dedi.

Tütün tarlalarında mesai başladı! Saatlik ücretleri 200 lira... - 2. Resim

FİYATLAR 150 İLE 305 TL ARASINDA DEĞİŞECEK

Geçen yıl tütünün baş fiyatının 185 TL olduğunu hatırlatan Uygun, bu yıl fiyatların randımana göre 150 ila 305 TL arasında değişeceğini ifade etti. Ayrıca tütün kurutma yöntemlerinin değiştiğini dile getiren Uygun, "Eskiden tütünler evlerde ya da sokaklarda kurutulurdu. Şimdi ise tarlada doğrudan ızgaralar üzerine konularak daha modern yöntemlerle kurutma işlemi yapılıyor." diye konuştu.

Sarıgöl’ün Karacaali Mahallesi’nde başlayan tütün kırımının, önümüzdeki haftalarda diğer bölgelerde de hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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