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Bakan müjdeyi verdi! 1 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan müjdeyi verdi! 1 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği müjdeli haberi verdi. 2025 yılı hububat alım ödemelerinin başladığını belirten Bakan Yumaklı, "1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı.

1 MİLYAR 63 MİLYON LİRA HESAPLARA AKTARILIYOR"

TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK 

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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