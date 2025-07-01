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54 bin dekar alana ekildi! Hasat başladı, sofralara lezzet katacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kilis'te yaklaşık 54 bin dekarda ekilen biberin hasadına başlandı. Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan biberler, hasadın ardından salçalık, kuru dolmalık ve baharat olarak işleniyor.

Kilis'te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan biberin hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, kentte yaklaşık 54 bin dekarda biber üretimi yapıldığını söyledi. Yetiştirilen biberlerin yüzde 60'ının salçalık olarak değerlendirildiğini belirten Küçük, "Geriye kalan yüzde 40'ı ise kuru dolmalık ve baharat olarak işlenmektedir." dedi.

54 bin dekar alana ekildi! Hasat başladı, sofralara lezzet katacak - 1. Resim

Kilis'in Türkiye'de kuru ve baharatlık biber üretiminde üçüncü, salçalık biber üretiminde yedinci sırada olduğunu aktaran Küçük, "Yetiştirilen biberler halkımız tarafından ev tipi salça, kurutma, toz ve pul biber şeklinde değerlendirildiği gibi ilimizin tarıma dayalı sanayisinde önemli yeri bulunan kırmızı toz biber ve baharat üretim yerinde işlenerek pazarlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

54 bin dekar alana ekildi! Hasat başladı, sofralara lezzet katacak - 2. Resim

"MODERN SU SİSTEMLERİNİ KULLANMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Biber tarımının Kilis ekonomisinde oldukça önemli yeri olduğunu ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

"Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla karşılaştığımız son yıllarda suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle tüm çiftçilerimizi bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu istediği miktarda ve zamanında verebilmesini sağlayan, sızma ve buharlaşma kayıplarını en aza indirerek, su tasarrufu sağlayan modern basınçlı su sistemlerini kullanmaya bakanlık olarak teşvik ediyoruz."

Çiftçi Umut Göçmen de bu yıl 85 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 650 ila 700 ton arasında ürün beklediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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