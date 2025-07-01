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2 yıllık evlilik bitmişti… Ezgi Mola ile boşanan Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 yıllık evlilik bitmişti… Ezgi Mola ile boşanan Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde iki yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitiren Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık kararını sosyal medyadan duyuran çiftten Aksakallı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü işletmecinin spor salonunda verdiği poz “Keyfi yerinde” yorumlarına neden oldu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı 2019’da başlayan ilişkilerini 8 Mayıs 2023’te nikah masasına oturarak taçlandırdı. Oğulları Can ise kasım 2023’te dünyaya geldi. 

EZGİ MOLA DUYURDU: BOŞANIYORUZ!

Uzun süredir beraber fotoğraf paylaşmayan çift, ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Mola, boşanacaklarını şu sözlerle duyurdu: 

“İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.”

2 yıllık evlilik bitmişti… Ezgi Mola ile boşanan Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım! - 1. Resim

İkili 25 Haziran 2025’te, İzmir Adliyesi’nde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. 

MUSTAFA AKSAKALLI’NIN FOTOĞRAFI “KEYFİ YERİNDE” DEDİRTTİ

Şaşırtıcı ayrılığın ardından Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım geldi. Spor salonunda çekilen bir karesine Instagram’dan yer veren Aksakallı’nın gönderisini gören sosyal medya takipçileri “Keyfi yerinde” , “Hiç ayrılık acısı çeker gibi değil” yorumları yaptı.

2 yıllık evlilik bitmişti… Ezgi Mola ile boşanan Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım! - 2. Resim

MOLA İLE AKSAKALLI’NIN BOŞANMA SEBEBİ NE?

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın boşanma nedeni olarak ‘yoğun iş temposu’ gösterildi. Özellikle oyuncu Mola’nın işletmeci Aksakallı’nın iş yoğunluğuna ayak uydurmakta zorlandığı iddia edildi. Çift, ayrılık açıklamasının 3 gün öncesinde bir düğüne katılmıştı.  Mahkemeden hemen önce birlikte boy gösteren çiftin aslında çoktan ayrıldığı da konuşulanlar arasında. Düğüne birlikte gitme nedenleri ise ‘hala dost olduklarını göstermek’ olarak düşünülüyor.

2 yıllık evlilik bitmişti… Ezgi Mola ile boşanan Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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