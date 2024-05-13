HES’ler su azalınca ‘GES’ten güç almak istiyor! ‘Hibrit’ santraller kapasiteyi de artıracak

Küresel ısınmayla düzensiz yağışlar sanayicileri alternatif yollar aramaya yöneltti. Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD), , hidroelektrik santrallerde (HES) güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapılmasıyla ortaya çıkacak hibrit santrallerin önemine dikkat çekti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Küresel ısınma ve düzensiz yağışlar hidroelektrik enerji üretimini de etkilemeye başlarken, sanayiciler ‘hibrit’ üretime geçmenin yollarını aramaya başladı.

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerde (HES) güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapılmasıyla ortaya çıkacak hibrit santrallerin, yenilenebilir enerji gücünü artırabileceğini söyledi.

Güven “İklim değişikliği nedeniyle su rejimindeki belirsizlikler ve kuraklık riski, hidroelektrik santrallerin işleyişini ve verimliliğini etkiliyor. HES’lerle doğru şekilde uyumlanabilecek hibrit uygulamalar sayesinde ülkece yenilenebilir enerji gücümüz artırılabilir.

Bu bağlamda, hâlihazırda kamulaştırması, enerji nakil hatları, trafo bağlantıları ve altyapısı tamamlanmış, yetişmiş kadroya sahip hidro elektrik santrallerinde, yaz aylarında küresel ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini GES’ten telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasının önünün açılması gerekiyor” dedi.