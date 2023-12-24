Hızlı tren Irak sınırındaki Ovaköy’e kadar uzanacak

24 Aralık 2023 03:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 03:25

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda 2024 bütçe teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Uraloğlu, “Erzurum’u Karadeniz’e bağlayacak Kop, Vauk, Dallıkavak ve Kırık tünellerini 2025 ve 2026 yıllarında bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz” dedi. Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Hakkari’de tek ulaşım yolu olan Depin Köprüsü’nü güçlendirme çalışmalarına da başlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, “Kısa sürede bu köprüyü yapacağız. Yine, alternatif yol üzerinde Hakkâri Valiliğimiz ile Bakanlığımız arasında doğrudan Van’a çıkacak olan bir yol üzerinde çalışıyoruz. Hakkari Yeniköprü’deki tünele devam ediyoruz. Güzeldere tünelini de önümüzdeki yıl trafiğe açacağız. Güzeldere geçişini genel anlamda rahatlatmış olacağız” bilgisini paylaştı. Hızlı tren güzergahları hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Hızlı tren inşallah önce Gaziantep’e, ondan sonra da Şanlıurfa’ya devam edecek. Ovaköy Sınır Kapısı’na kadar ilerleyecek, projesini yaptık” diye konuştu.