Hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,3 arttı

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 artarken gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,5 azaldı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9 azalırken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,6 artış kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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