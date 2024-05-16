Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttı
Tüi̇k, 2024, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filistin'i destekledi diye... Ünlü İtalyan şefe siyonist saldırı!Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin en ucuz ekmeğiydi... Artık ücretsiz dağıtılacak - EkonomiTürkiye'nin en ucuz ekmeğiydi... Artık ücretsiz dağıtılacakİBB'den İGDAŞ hamlesi! Halka arz edilmesi planlanıyor - EkonomiİBB'den 10 milyar dolarlık İGDAŞ hamlesiBitcoin bütün duvarları yıktı! Yükselişin devamı için… - EkonomiBitcoin bütün duvarları yıktı! Yükselişin devamı için…Altın neden yükseldi? Fiyatlarda artış sürecek mi? - EkonomiAltın neden yükseldi? Fiyatlarda artış sürecek mi?Dolarda düşüş hızlandı! Fiyatlar son bir ayın... - EkonomiDolarda düşüş hızlandı!Turcas CEO’su Batu Aksoy'dan akaryakıtta tek fiyat yorumu: Farklılaştırılmış ürüne yasak, kaliteyi düşürüyor - EkonomiAkaryakıtta tek fiyat yorumu!
Sonraki Haber Yükleniyor...