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Haberler > Ekonomi > Huawei rekor üstüne rekor kırıyor! 2024 ilk yarı verileri açıklandı

Huawei rekor üstüne rekor kırıyor! 2024 ilk yarı verileri açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei rekor üstüne rekor kırıyor! 2024 ilk yarı verileri açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Huawei, 2024 yılının ilk yarısında olağanüstü bir başarıya imza attı. ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlara rağmen, Çinli teknoloji devi 7,7 milyar dolarlık rekor bir kâr elde ederek beklentilerin ötesine geçti.

Huawei’nin bu başarısı, şirketin performansının yaptırımlardan etkilenmediğini ve hatta yaptırım öncesi dönemi bile geride bıraktığını gösteriyor. Huawei geliştirdiği cihazlar ve yazılım desteği ile birlikte Google'ın engellerini de başarılı bir şekilde aştığı anlaşılıyor.

2024 yılının ilk yarısında Huawei’nin elde ettiği gelir, 54.28 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,3'lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, şirketin kârı %18,2 oranında artarak tarihlerindeki en iyi sonuçlara ulaştı. Bu rakamlar, 2019 ve 2020 yıllarındaki yaptırımlar öncesi dönemi dahi geride bıraktı.

Huawei rekor üstüne rekor kırıyor! 2024 ilk yarı verileri açıklandı - 1. Resim

Huawei’nin başarısı sadece cihaz üretimiyle sınırlı kalmıyor. Şirket, aynı zamanda bulut hizmetleri, yapay zeka çalışmaları, otonom elektrikli otomobiller için çözümler ve iş danışmanlığı gibi birçok farklı alanda da faaliyet gösteriyor. Huawei'nin bu geniş kapsamlı yatırımları, gelecekteki büyüme potansiyelini de artırıyor.

HUAWEİ'NİN GELECEKTEKİ PLANLARI NELER?

Huawei, bulut hizmetleri, yapay zeka ve otonom elektrikli otomobiller gibi alanlarda yatırımlarını artırarak, teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeyi planlıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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