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    • İBB'den vatandaşın çilesini azaltacak adım! İstanbul'a 1.038 yeni taksi geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İBB&#039;den vatandaşın çilesini azaltacak adım! İstanbul&#039;a 1.038 yeni taksi geliyor
    İstanbul, İBB, UKOME, Taksi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1.755 araçtan 1.038'inin 4+1 normal taksiye çevrilmesine karar verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1.755 araçtan 1.038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

    UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

    Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1.755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

    Gündem maddesinde, 1.755 araçtan 1.038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

    Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Ekonomi > İBB'den vatandaşın çilesini azaltacak adım! İstanbul'a 1.038 yeni taksi geliyor
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