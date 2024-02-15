İBB'den vatandaşın çilesini azaltacak adım! İstanbul'a 1.038 yeni taksi geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1.755 araçtan 1.038'inin 4+1 normal taksiye çevrilmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1.755 araçtan 1.038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1.755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1.755 araçtan 1.038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.