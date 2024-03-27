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Haberler > Ekonomi > IC Enterra Yenilenebilir Enerji borsaya geliyor, üç gün talep toplayacak

IC Enterra Yenilenebilir Enerji borsaya geliyor, üç gün talep toplayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
IC Enterra Yenilenebilir Enerji borsaya geliyor, üç gün talep toplayacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IC Holding’in iştiraklerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji, halka arz oluyor. Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım konsorsiyumunda gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama işlemi 27-28-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ -  Arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olması beklenirken, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile işlem görecek. Enerji sektöründeki çeyrek asırlık tecrübeye sahip olduklarını belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar “IC Enterra Yenilenebilir Enerji grubumuzun ilk halka arzı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yeni halka arzlarımız da olacak” dedi. 

9 HES’E SAHİP

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok da halka arz gelirlerinin tamamını yatırımlar için kullanacaklarını belirterek “Yatırımcılarımızın karşısına şirketimizin çatısı altında bulunan Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) ile çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm (mekanik kurulu gücü) kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız.  Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES’le, hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde gerçekleşirken elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2,9 milyar TL oldu.  IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.  

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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