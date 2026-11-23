İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de personel adayları için başvuru şartları belirtildi, işte detaylar.

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İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

60 PUAN ŞARTI VAR

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

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BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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