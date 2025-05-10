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İhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolar

Kaynak: Haber Merkezi
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İhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolar
Ekonomi Haberleri  / Haber Merkezi

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, geçen sene 24,6 milyar dolar sigorta, 24,1 milyar dolar da nakdî kredi desteği olmak üzere ihracatçılara 48,7 milyar dolarlık kredi desteği verdiklerini açıkladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda Türkiye’deki nakdi ihracat kredilerinin yüzde 33,4’ünün sadece Türk Eximbank tarafından sektöre sunulduğunu belirterek, “Türk Eximbank aktif büyüklüğü olarak Türkiye bankacılık sektöründe 10. sırada olmasına rağmen krediler büyüklüğü açısından, yani sektöre sağlanan krediler açısından baktığımızda bankacılık sektöründe 9’uncu sırada” dedi.  

Geçen yılki 48,7 milyar dolarlık kredi desteği ile banka tarihinin en yüksek desteğinin sağlandığını belirten Güney, “Türkiye’de bankacılık sektöründe en yüksek fonlamayı yurt dışından temin ederek ihracatçının kullanımına sokan ilk üçteki bankalardan biriyiz. Özellikle geçen yıl 8,4 milyar dolarlık ilave bir kaynağı temin etmiştik. Nisan ayına kadar da 2,4 milyar dolarlık bir fonlamayı sağlamış durumdayız. İhracata sağlamış olduğumuz bu desteklerin tabana yaygınlaşmasına da büyük önem veriyoruz. Eximbank desteklerinden faydalanan toplam ihracatçı sayısını artırırken, bunların içeriğindeki KOBİ oranına da dikkat ediyoruz. Nisan sonu itibarıyla Eximbank imkânlarından faydalanan ihracatçı firma sayısı 18 bin 383’e ulaştı ve bunların yüzde 83’ünü KOBİ’ler oluşturdu” diye konuştu.

Sınırda karbon düzenlemesinin 2026’dan itibaren sektör sektör devreye gireceğini hatırlatan Güney, “Bu anlamda geçen yıl 3,6 milyar dolar sürdürülebilir temalı fon temin ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Dünya Bankasının garantisiyle toplamda geçen sene mayıs ayında 1 milyar avroluk bir fon getirdik. Bunu tamamen ihracatçımızın yenilenebilir enerji yatırımlarına kullandırarak onların sınırda karbon vergisi düzenlemesine uyum sağlamasına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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