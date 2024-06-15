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Haberler > Ekonomi > İhracatın 10,8 milyar $’ı teknoparktan... Devam eden 15 bin 212 proje var

İhracatın 10,8 milyar $’ı teknoparktan... Devam eden 15 bin 212 proje var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İhracatın 10,8 milyar $’ı teknoparktan... Devam eden 15 bin 212 proje var

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 111 bin kişi istihdam edilirken, buradan ihracat 10,8 milyar doları buldu. Geçen yıl 10 bin 69 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparklarda mayıs sonu itibarıyla firma sayısı 10 bin 607’ye yükseldi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri büyümeye devam ediyor. Mayıs itibarıyla 102 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulurken, bunların 89’u faaliyette, 13’ünde ise altyapı çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl 10 bin 69 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparklardaki firma sayısı 10 bin 607’ye yükseldi. Yabancı veya yabancı ortaklı firma sayısı 488, kuluçka firma sayısı 2.954, akademisyen ortaklı firma sayısı ise 2.050 oldu. Teknoparklardaki personel sayısı da geçen yılın sonuna göre yaklaşık 5 bin artarak 111 bin 33 kişiye yükseldi. Bu personelin yüzde 85’ine denk gelen 94 bin 849 kişinin, tasarım ve destek dışında sadece Ar-Ge üzerinde çalıştığı kayıtlara geçti. Teknoparklarda tamamlanan proje sayısı 59 bin 360, devam eden proje sayısı ise 15 bin 212 oldu. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam satış tutarı 515 milyar liraya yükselirken, ihracat tutarı da 10,8 milyar dolara çıktı.

YÜZDE 53'Ü "PROGRAMLAMA" ALANINDA

Firmaların sektörel dağılımına bakıldığında da sistem, veri tabanı, network, web sayfası yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması gibi faaliyetler öne çıkıyor. Firmaların yüzde 52,93’ü bilgisayar programlama faaliyetleri alanında faaliyet gösteriyor. Bu alanı, yüzde 5,38 ile tarımsal araştırmalar dâhil olmak üzere doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri takip ediyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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