İki büyükşehri 3,5 saatte birbirine bağlayacak olan hızlı trenin açılış tarihi belli oldu

5 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılın ilk il ziyaretini Manisa'ya gerçekleştirdi. Yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan 'Akhisar – Gördes Yolu Projesi'nin şantiyesine giderek projede gelinen son aşamaya dair bilgi alan Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

2025 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı yapım sürecinde henüz istenen seviyeye gelemediklerini belirten Uraloğlu, "2022 yılı ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun da 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarıyla bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makinelerini iş yerlerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah" dedi.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 50 dakikalık ulaşım süresinin 39 dakikaya düşeceğini, bunun yıllık 105 milyon liralık tasarrufu sağlayacağını, karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu süreçte İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdıklarını, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini de 15 dakikaya düşürdüklerini belirtti.

ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK

Uraloğlu, Manisa'nın çok köklü bir demir yolu kültürünün bulunduğunu belirterek, "Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı trenle tanıştıracağız. Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor." dedi.

Altyapı çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla devam ediyor. İnşallah 2026 yılı sonunda projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demir yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara ile Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. 21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz."