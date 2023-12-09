İki fabrika yolda, kömürden gübre üretilecek

9 Aralık 2023 05:32 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 05:35

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), kömürün hidrojen, metanol ve amonyak üretimi gibi daha çevreci şekilde kullanılabilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri ve rezervlerin temiz kömür teknolojileriyle değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar çerçevesinde, kömür ve türevlerinden leonardit ham maddeli tarımsal gübre üretimi için organomineral gübre üretim tesisi kurulmasına ilişkin çalışmalar önümüzdeki yıl tamamlanacak. Öte yandan, Yerli Kömür ve Grafit Kaynaklarının İleri Teknoloji Karbon Ürünleri Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi de önümüzdeki yıl tamamlanacak. Ayrıca, kömürden hidrojen üretilmesine yönelik AR-GE çalışmaları da yürütülecek. Gübre üretimine yönelik bir diğer çalışma da Karadeniz doğalgazının karaya çıkarıldığı Zonguldak Filyos’ta başlatılacak. Karadeniz doğalgazını girdi olarak kullanarak gübre üretecek bir tesis kurularak yerli doğalgazın katma değeri artırılacak.