İki yeni santral ile portföyü genişletti
Eksim Enerji, Yozgat’ta 4 türbin ve Karaman’da 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgâr enerji santralini daha portföyüne kazandırdı. Ayrıca şirket, çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle İzmir’in Seferihisar ilçesinde Eksim Enerji Uçurtma Festivali düzenledi.
- Eksim Enerji, Geyve RES kapasitesini 150 MW'a çıkardı ve Silivri RES'te kapasite artışı projeleri yürütüyor.
- Şirket, yıl sonunda Türkiye'de rüzgar enerjisinde ilk 3'e, yenilenebilir enerjide ise ilk 10'a girmeyi hedefliyor.
- Gürcistan ve Ukrayna'daki yenilenebilir enerji yatırım hedefi 1 milyar dolara ulaştı.
- 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna'da bir RES ve 2026 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan'da bir GES tesisi devreye alınması hedefleniyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında, çocuklar yenilenebilir enerji farkındalığını eğlenerek öğrenme şansına sahip oldu. Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon avro olan Geyve RES projesiyle santralimizin kapasitesini 150 MW seviyesine çıkardık. Saha çalışmalarına devam ettiğimiz Silivri RES kapasite artışı projesinin toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar değerinde. Proje kapsamında 6 yeni rüzgâr türbinimizi bakanlık onayıyla devreye aldık. Önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 4 türbinimizle birlikte kurulu gücümüzü 129 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda Türkiye’de rüzgâr enerjisinde ilk 3’e, yenilenebilir enerji şirketleri arasında ise ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. Gürcistan ve Ukrayna’da bulunan yenilenebilir enerji yatırım hedefimiz 1 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna’da bir RES ve 2026 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan’da yeni bir GES tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.