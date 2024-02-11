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    • İkinci el otomobil piyasasında 'fahiş zam' durgunluğu! "Bakan çok, alan yok"

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İkinci el otomobil piyasasında &#039;fahiş zam&#039; durgunluğu! &quot;Bakan çok, alan yok&quot;
    Fiyat Artışı, İkinci El Otomobil, Fahiş Zam, Otomobil Pazarı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İkinci el otomobil piyasasında yüksek fiyatlar nedeniyle oluşan durgunluk devam ederken, otomobil pazarlarında hafta sonu yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen satıcılar, "Bakan çok ama alan az" dedi. Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu, satıcılar ise alıcıların az olduğunu söylüyor.

    İkinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle geçtiğimiz yıl sonlarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el oto fiyatları, yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Gaziantep'te pazar günleri açılan ikinci el oto pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun aldatıcı olduğunu söyleyen alıcı ve satıcılar ise, "Bakan çok ama alan az" dedi.

    İkinci el otomobil piyasasında 'fahiş zam' durgunluğu! "Bakan çok, alan yok"

    "BAKAN ÇOK, MÜŞTERİ ÇOK AMA ALAN YOK"

    Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar isimli vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" dedi.

    İkinci el otomobil piyasasında 'fahiş zam' durgunluğu! "Bakan çok, alan yok"

    "PİYASA BAYA BİR DURGUN"

    Muhammet Deniz isimli vatandaş ise satıcı olduğunu ve pazara gelen kalabalığın yüzde 80'inin sadece bakmak için dolaştığını ifade ederek, "Ben de bir satıcıyım. Piyasa baya bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" şeklinde konuştu.

    İkinci el otomobil piyasasında 'fahiş zam' durgunluğu! "Bakan çok, alan yok"

    "FİYATLARDA DÜŞME YOK, YÜKSELME VAR"

    İkinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia eden Tevfik Yüksek isimli vatandaş ise "Piyasa çok pahalı şuanda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Fiyat Artışıİkinci El OtomobilFahiş ZamOtomobil Pazarı
    Haberler > Ekonomi > İkinci el otomobil piyasasında 'fahiş zam' durgunluğu! "Bakan çok, alan yok"
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