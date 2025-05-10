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İlk hasat başladı! Tonu 12 bin liradan satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İlk hasat başladı! Tonu 12 bin liradan satıldı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı. İlk ürün sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın alındı.

Kırsal Aktulga Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı, 125 dönümde 4 ton arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın alındı. İlk üretimi yapan çiftçi Badıllı'ya, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın hediye edildi.

İlk hasat başladı! Tonu 12 bin liradan satıldı - 1. Resim

"ÇİFTÇİLERİMİZ ALTINDAN DAHA KIYMETLİ" 

Öter, bu yıl arpanın hasadına başlandığını belirterek, çiftçilere ve zahirecilere hasadın "hayırlı olması" temennisinde bulundu. Hububat Ticaret Merkezi olarak ilk ürünü getiren çiftçiye altın hediye ettiklerini belirten Öter, bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Öter, "Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetli. Çiftçilerimiz bizim için çok değerlidir. Çiftçilerimiz ülkeyi besliyor. Çiftçilerimiz soframıza ürünü cefa ve alın teriyle getiriyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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