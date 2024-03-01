İmalat PMI eşik değerin üzerine çıktı

Şubat ayında Türk imalat sanayi üretiminde talepteki düşüşün durma noktasına geldiği ifade edildi. İmalat PMI Şubat ayında eşik değerin üzerine çıkarak 50,2’ye yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası, Türk imalat sanayi üretimine ilişkin verilerini yayımladı. İSO verilerine göre; talep koşullarındaki iyileşme sinyallerine bağlı olarak üretimde artış gözlendi. Firmaların satın alma faaliyetlerini artırmalarına rağmen, personel yetersizliği ve ham madde temininde yaşanan zorluklar nedeniyle istihdam ve girdi stoklarında azalma yaşandı. Fiyatlar cephesinde, girdi maliyetleri enflasyonu ılımlı düşüş gösterdi; ancak nihai ürün fiyatları geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek oranda arttı.

Ocak ayında 49,2 olarak gerçekleşen manşet PMI, Şubat’ta 50,2’ye yükselerek yeniden 50,0 eşik değerinin üzerine çıktı. Son veri, faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde de olsa son sekiz aydır ilk kez iyileştiğine işaret etti. Şubat ayında genel faaliyet koşullarının güçlenmesinde imalat sanayi üretiminin yeniden büyümeye geçmesi belirleyici oldu. Üretim geçen yılın Haziran ayından bu yana ilk kez artış kaydetti ve güçlü şekilde toparlandı.

ÜRETİM YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇTİ

Üretimde artış bildiren anket katılımcıları, müşteri talebinin iyileşme sinyalleri verdiğine dikkat çekti. Yeni siparişler azalmaya devam etse de Şubat’taki düşüş, sekiz aydır süren yavaşlama döneminin en hafif düzeyinde gerçekleşti. Benzer şekilde, yeni ihracat siparişlerindeki yeni ihracat siparişlerindeki gerileme hız kesti.

Yeni siparişlerin iyileştiği yönündeki kısmi sinyaller ve artan üretim gereksinimleri, firmaların satın alma faaliyetlerini son sekiz ayda ilk kez genişletmelerini sağladı. Buna rağmen girdi stokları azalmaya devam etti. Söz konusu azalışta, Süveyş Kanalı’nın kullanımına ilişkin sorunlar nedeniyle tedarikçilerin girdi teslimlerinde yaşanan gecikmeler etkili oldu.

Satın alma faaliyetlerindeki toparlanmaya karşın gönüllü istifalar ve yeni personel bulmakta yaşanan zorluklara bağlı olarak istihdam düşüş kaydetti. Yine de imalatçıların birikmiş işlerindeki azalma eğilimi sürdü.

Ham madde ve nakliye fiyatlarındaki yükseliş, Türk lirasındaki değer kayıpları ve asgari ücrete yapılan zamma bağlı olarak girdi maliyetleri keskin şekilde artmaya devam etti. Öte yandan söz konusu artış geçen aya göre hafif hız kesti. Buna rağmen, nihai ürün fiyatlarında son altı ayın en hızlı artışı gerçekleşti.

Açıklanan veriler ile ilgili yapılan yorumda İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Şubat ayında üretimin yeniden artışa geçmesi Türk imalat sektörüne ivme kazandırdı ve bu durum önümüzdeki aylarda resmi verilerde de güçlü gerçekleşmeler yaşanabileceğine işaret etti. Yeni siparişlerin azalmaya devam etmesine rağmen talepteki düşüşün neredeyse durma noktasına gelmesi umut verici bir gelişme oldu. Önümüzdeki süreçte firmalar, yeni siparişlerin de üretimdeki olumlu trende eşlik edebileceği beklentisinde olacaklar.”

İMALAT PMI NEDİR?

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.