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Ekonomi

İncir alım fiyatları açıklandı! Kilogramı 80 liradan başlayıp 250 liraya çıkıyor

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İncir alım fiyatları açıklandı! Kilogramı 80 liradan başlayıp 250 liraya çıkıyor
Başlık Resmiİncir alım fiyatları açıklandı! Kilogramı 80 liradan başlayıp 250 liraya çıkıyor

Aydın’da Tariş İncir Birliği, üreticilerin uzun zamandır beklediği 2026-2027 iş yılı için kuru incir alım fiyatlarını belirledi. İncirin kilogram fiyatı kalite ve irilik durumuna göre 80 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdi.

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Tariş İncir Birliği, üreticilerin merakla beklediği kuru incir alım fiyatlarını açıkladı. Kabul edilen alım tarifesine göre alım fiyatları şöyle:

  • A1 kalite: Kilogramda 36-40 adet — 250 TL
  • A2 kalite: Kilogramda 41-45 adet — 220 TL
  • A3 kalite: Kilogramda 46-50 adet — 210 TL
  • A4 kalite: Kilogramda 51-55 adet — 200 TL
  • A5 kalite: Kilogramda 56-60 adet — 180 TL
  • A6 kalite: Kilogramda 61-65 adet — 160 TL
  • A7 kalite: Kilogramda 66-70 adet — 140 TL
  • A8 kalite: Kilogramda 71-80 adet — 120 TL
  • A9 kalite: Kilogramda 81-90 adet — 100 TL
  • A10 kalite: Kilogramda 91-100 adet — 90 TL
  • A11 kalite: Kilogramda 101-130 adet — 80 TL
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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