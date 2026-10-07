İncir alım fiyatları açıklandı! Kilogramı 80 liradan başlayıp 250 liraya çıkıyor
Aydın’da Tariş İncir Birliği, üreticilerin uzun zamandır beklediği 2026-2027 iş yılı için kuru incir alım fiyatlarını belirledi. İncirin kilogram fiyatı kalite ve irilik durumuna göre 80 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdi.
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Tariş İncir Birliği, üreticilerin merakla beklediği kuru incir alım fiyatlarını açıkladı. Kabul edilen alım tarifesine göre alım fiyatları şöyle:
- A1 kalite: Kilogramda 36-40 adet — 250 TL
- A2 kalite: Kilogramda 41-45 adet — 220 TL
- A3 kalite: Kilogramda 46-50 adet — 210 TL
- A4 kalite: Kilogramda 51-55 adet — 200 TL
- A5 kalite: Kilogramda 56-60 adet — 180 TL
- A6 kalite: Kilogramda 61-65 adet — 160 TL
- A7 kalite: Kilogramda 66-70 adet — 140 TL
- A8 kalite: Kilogramda 71-80 adet — 120 TL
- A9 kalite: Kilogramda 81-90 adet — 100 TL
- A10 kalite: Kilogramda 91-100 adet — 90 TL
- A11 kalite: Kilogramda 101-130 adet — 80 TL
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