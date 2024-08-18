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İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe eleman krizi boyut atladı, maaşlar 150 bin liraya dayandı. Sektör temsilcileri kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını söylerken artık rezervasyonla eleman aldıklarını ifade etti. İşte haberin detayları... 

Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan inşaat sektörü 6 Şubat felaketinin ardından daha fazla zorluk yaşamaya başladı. Başta deprem bölgeleri olmak üzere diğer noktalarda da çalışmalar sürerken çalışacak eleman bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. 

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 1. Resim

'ACİL ARA ELAMAN ARANIYOR'

Aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen sektör temsilcileri, kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda artık usta-çırak ilişkisi kalmaması eleman sorunlarını da beraberinde getirdi.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 2. Resim

Ayrıca ailelerin çocuklarını sadece avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendirmesi birçok sektörde ara eleman bulunmamasına neden oldu.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 3. Resim

TRANSFERLER DE TIKANDI

Konuyla ilgili konuşan müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, “Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 4. Resim

Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var” dedi.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 5. Resim

YENİ ROTA: FİLİPİNLER, HİNDİSTAN, AFRİKA... 

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor” diye konuştu.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 6. Resim

DOKTORLARDAN YÜKSEK MAAŞ ALIYORLAR

Öte yandan müteahhit Savaş Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe eleman krizi maaşları yükseltti! Artık rezervasyonla geliyorlar - 7. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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