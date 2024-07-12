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Haberler > Ekonomi > İş arayanlar dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyor

İş arayanlar dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İş arayanlar dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyor
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İşkur, İş Arayanlar, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından iş arayanları yakından ilgilendiren bir paylaşım yaptı. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçtiklerini belirten Bakan Işıkhan, "270 bin 761 açık iş tespit ettik” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından iş arayanlara dikkat çeken bir çağrı yaptı. Özel sektörde 270 bin acil eleman arandığını belirten Bakan Işıkhan, vatandaşları başvuru yapmaya davet etti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle: 

İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz.

En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN 

1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 

Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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