İş dünyası işsizlik verilerini değerlendirdi: "Enflasyon da düşecek"

11 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:22

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik ekim ayında yüzde 8,5 seviyesine gerileyerek olumlu bir seyir izledi. Ekim ayına ait geniş tanımlı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21.3 olarak kaydedildi

İş dünyası temsilcileri, 0,5 puan azalışla yüzde 8,5 olarak belirlenen ekim ayı işsizlik oranını değerlendirdi.

"2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, işsizlik oranının yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin önemli olduğunu söyledi.

Sanayicilerin "işçisizlik" sorununun ise devam ettiğine işaret eden Ardıç, birçok ülkede iş gücü piyasasındaki "beceri uyuşmazlığı"nın önemli bir sorun olduğunu aktardı. Ardıç, işverenin talep ettiği beceriler ile iş gücü arz eden kişilerin sahip olduğu becerilerin eşleşmediğini bildirerek, "Bunun sonucunda aynı anda hem işsizlik hem de açık iş oranı yüksek olabiliyor. Şirketler, uygulayıcı kadrolarda çalışan eksikliği yaşıyor. 2023 Küresel Yetenek Araştırması'na göre, ülkemizde işverenlerin yüzde 72'si açık iş pozisyonlarını doğru becerilere sahip kişilerle doldurmakta zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRETİM VE YATIRIM HIZ KAZANACAK"

Ardıç, eğitim sisteminde buna uygun reform yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Böylece hem işsizlik oranını daha aşağılara çekmek mümkün olacak hem de sanayide üretim ve yatırım faaliyetleri hız kazanacak" ifadesini kullandı.

"ÇALIŞACAK ELEMAN BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da işsizliğin yüzde 8,5'e düşmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların makroekonomik göstergelere yansımasının bir sonucu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de uygulanan ekonomik programın olumlu etkilerini finansal göstergelerin ardından makroekonomik göstergelerde de görmeye başladık. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde yükseliyor, güven, yatırım, üretim, ticaret, ihracat gibi istihdam da artıyor. İş dünyası olarak her fırsatta dile getirdiğimiz bir konu var. İşverenler olarak nitelikli iş gücü ve hatta iş gücü eksikliği içerisindeyiz. Çalıştıracak eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. İş gücü bulma konusunda sıkıntı çeken iş dünyası temsilcileri olarak, inanıyorum ki çalışacak eleman bulsak, istihdam oranlarını katlayabiliriz."

"İŞSİZLİK ORANLARININ DÜŞMESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin attığı doğru adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "İşsizlik oranının düşmesi memnuniyet verici, bu oranların kalıcı olması için yapısal reformlar hayata geçirilmeli" diye konuştu.

"ENFLASYON DA DÜŞECEK"

Ekonomi yönetiminin hedefleri gerçekçi belirlediğini, şimdi de bu gerçekçi hedeflere ulaşılmaya başlandığını aktaran Allıoğlu, "Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) gerçekçi olduğuna inanmaya ihtiyacımız var. Program uygulanırsa işsizlik gibi enflasyonun da düşeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı da işsizliğin gerilemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekonomide alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini aktaran Çakmaklı, "Bizler üretmeye ve çalışmaya, istihdama katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çakmaklı, ekonomi yönetiminin attığı adımların sadece işsizliği değil, ekonominin önündeki en büyük sorun olan enflasyonu düşürmede de etkili olacağını kaydetti.