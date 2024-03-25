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Haberler > Ekonomi > İsa Karakaş'tan emekliliğe 'Saadet zinciri' benzetmesi yapan Özgür Demirtaş'a tepki

İsa Karakaş'tan emekliliğe 'Saadet zinciri' benzetmesi yapan Özgür Demirtaş'a tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Özgür Demirtaş’ın sosyal güvenlik sistemini saadet zinciri ve ponzi sistemine benzetmelerine tepki gösterdi. Karakaş, "Sosyal güvenlik sistemine komple saadet zinciri demek en hafif tabiriyle cehalettir" ifadelerini kullandı. Karakaş, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Türkiye gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Karakaş, “Ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği genel başkanıyım. 28 yıl SGK başmüfettişliğini yaptım. 1990’lı yıllarda insanları sosyal güvenlik sistemine almak için, kaçak sigortalılıkla mücadele etmek için inanılmaz alın teri dökmüş bir başmüfettişim ben. Sadece SGK uzmanı değilim. Hal böyle olunca benim genel başkanı olduğum sosyal güvenlik derneğine üye olan arkadaşlarım ve şu anda çalışan SGK müfettişleri, uzmanları, denetmenleri için bu açıklama infiale yol açtı. Biz yıllardır halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Birileri ordan çıkmış ponziye benzetiyor” şeklinde konuştu.

"EN HAFİF TABİRİYLE CEHALETTİR"

Karakaş, "Sosyal güvenlik sistemine komple saadet zinciri demek en hafif tabiriyle cehalettir" dedi. Sosyal güvenlik sistemi emeklilikten ibaret olmadığını belirten İsa Karakaş, "Hakaretvari açıklamayla herkese gerizekalı demek senin ne haddine. Bir tek sen mi Türkçe biliyorsun, 10 yıl ABD'de bulundun diye? Diyelim ki biz yanlış anladık. Prof. Dr. Aziz Çelik'in açıklamasına bakın: Sosyal güvenlik sistemini ponzi dolandırıcılığına benzetmek ya akademik zübüklükle ya da bilmediğini bilmemekle açıklamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gençlerimizi sosyal güvenlik sisteminden soğutan, kaçak sigortalılığa yol açacak olan bu açıklamayla ilgili suç duyurusunda bulunmaları gerektiği TGRT Haber aracılığıyla açıklamış olalım.”

NE OLMUŞTU?

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri birer saadet zinciridir. Gençler çalışırken, sepete para atarlar. Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar. Gençler sayıca fazlayken sistem işler... Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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