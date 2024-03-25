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Haberler > Ekonomi > Ucuz elektrikli otomobil yarışında ikinci round…

Ucuz elektrikli otomobil yarışında ikinci round…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ucuz elektrikli otomobil yarışında ikinci round…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli Leapmotor’un Türkiye fiyatlarını yüzde 30 düşürecek kararı, VW Grup ve Renualt gibi batılı markaları 'ucuz elektrikli otomobil'de köşeye sıkıştırdı. Çinli üretici, bu sayede ciddi vergi avantajı kazanarak Türkiye’de de rakipsiz olacak.

Avrupa otomobil pazarında en büyük rekabet A ve B segmenti olarak adlandırılan ve nispeten satın alması daha kolay olan sınıfta yaşanıyor. Satış adetlerinin yüksek olduğu bu kategoride batılı markalar üretim maliyetlerine odaklanırken, hükümetler ise Çinlileri çeşitli vergi önlemleriyle yavaşlatma çabasında…

Renault, VW Grubu ve Stellantis arasında yaşanan bu yarışta dengeleri değiştirecek karar Çinli Leapmotor’a yatırımıyla Peugeot, Citroen, FIAT ve Opel gibi dev markaları çatısı altında bulunduran Stellantis tarafından gelmişti. Cuma günü Reuters kaynaklı yayınlanan habere göre, Stellantis Polonya'daki Tychy fabrikasında Leapmotor'un küçük elektrikli modeli T03 üretimi için hazırlıklara başladı. Çinden, kısmen monte edilmiş parçalar ithal edilerek, montaj ağırlıklı üretim planın da başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayı işaret ediliyor.

DAHA DA UCUZLAYACAK

Ülkemizde 2024 Mart itibari ile 899 bin TL’lik etiket fiyatına sahip olan Leapmotor T03, şu anda piyasada en ucuz elektrikli otomobiller arasında. En yakın rakibi ise 885.000 TL etikete sahip olan Dacia Spring. İkisi de Çinde üretiliyor ve ülkemize yüzde 40’lık gümrük vergisi ile geliyor. Eğer haziran ayında Polonya’da üretim başlar ve Leapmotor T03’ler ülkemize Avrupa’dan giriş yaparsa serbest ticaret anlaşması çerçevesinde ek gümrük vergisinden kurtularak fiyat avantajı kazanacak.

Ucuz elektrikli otomobil yarışında ikinci round… - 1. Resim

SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR

Çinli üreticilerin Avrupa pazarına düşük fiyatlı elektrikli model getirmesi, batılı markaları yüksek üretim maliyetlerini optimize etmesi konusunda tetikliyor. Avrupalı üreticileri ve otomotiv sanayini korumak adına AB protokolleri, Çinli üreticilere bir takım vergiler uygularken, Çinde parça ve araç üretimi yapan Avrupalı markalar ise Çin tarafında bazı yaptırmlarla karşı karşıya kalma korkusunda. Madalyonun diğer tarafında Avrupa’da üretim planlayan Çinli üreticiler var. Örneğin dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumundaki BYD, Macaristan'da tesis kararını geçtiğimiz günlerde açıklarken rakip Chery Auto, İtalya ve İspanya’yı işaret ederek benzer bir yatırım için ilk sinyalleri verdi. Bu noktada Leapmotor’un Stellantis gibi güçlü bir şirketle Avrupada üretim yapması son derece staratejik bir önem kazanıyor.

400 KM KAPASİTELİ KÜÇÜK DEV: T03

Gelelim haberimize konu olan otomobile. Sevimli tasarımı, şehir trafiğine uygun boyutları, kolay park edilebilir yapısı sayesinde öncelikle kadın kullanıcıların dikkatini çeken Leapmotor T03, yuvarlak farlarıyla retro bir görünüm sergiliyor. Tamamen elektrikli motora sahip olan aracın batarya kapasitesi 41 kWsa, şehir trafiğinde 417 km’lik bir menzil sunuyor ve bu değer bu sınıf araçlar için oldukça iyi olarak kabul ediliyor. Batarya dolum hızı oldukça tatminkar seviyelerde olan araç, yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına 36 dakikada ulaşabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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