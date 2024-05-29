İslam Memiş, bayram öncesi yatırımcıları uyardı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kritik dönemeçte yatırımcılara tavsiyelerde bulunarak, "Altın veya döviz borcunuz varsa, bunları ödeyip tatile çıkın. Borsada hisse senediniz varsa, risklerinizi bölün. Yüzde elli satış yapıp altına ya da gümüşe geçebilirsiniz" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi yatırımcılara tavsiye verdi. Gram altının 2400 TL seviyesinde ilerleyeceğini öngören Memiş, 9 günlük bayram tatilini değerlendirdi.

Memiş'in açıklamaları şöyle:

"CILIZ BİR YÜKSELİŞ VAR"

Ons altın 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta tepki yükselişleri göreceğiz emtia fiyatlarında. 2370-2380 dolar seviyesine kadar bir toparlanma görülebilir. Ancak cılız bir yükseliş var. Çok iştahlı bir yükseliş yok.

"ONS ALTIN NEREYE GRAM ORAYA"

Dar bant aralığına sıkışmış olan bir ons altın var. Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın tarafında 2400 TL destek seviyesini bu hafta takip etmeye devam edeceğiz.

YATIRIMCILARA BAYRAM TAVSİYESİ

Kurban Bayramı, yaz aylarına denk geldiği için tatiller birleştiriliyor ve kurbanlıklar alınıyor. İnsanlar döviz ve altını bozdurarak TL'ye yöneliyor. okuz günlük bir bayram tatilinde kesinlikle hiçbir arkadaşımızın evinde birikim bırakmasını istemiyorum. Hırsıza "ben yemedim al sen ye" demeyin. Varlıklarınıza sahip çıkın. Altın veya döviz borcunuz varsa, bunları ödeyip tatile çıkın. Borsada hisse senediniz varsa, risklerinizi bölün. Yüzde elli satış yapıp altına ya da gümüşe geçebilirsiniz.