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    • İslam Memiş hem tarih hem de rakam verdi: Gram altın 3 bin lira olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İslam Memiş hem tarih hem de rakam verdi: Gram altın 3 bin lira olacak
    İslam Memiş, Altın, Gram Altın, Çeyrek Altın, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında yükselişin devam edeceğini belirterek, yıl sonu için rakam verdi. Memiş, "Altında 2024 hedeflerimiz değişmedi. Yaz aylarında 2.500-2.700 TL, yılın son çeyreğinde ise 3 bin TL seviyelerini bekliyoruz" dedi. 

    Yaptığı tahminlerle dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altında yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, yıl sonu için 3 bin TL seviyelerini işaret etti. 

    "DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL" 

    Serbest piyasada gram altının 2.052 lira olduğunu belirten Memiş, "ABD Merkez Bankası faiz indirim sürecini öteleyebilir, beklentisi ile dolar değer kazandı. Dolar karşısında bütün varlıklara satış geldi. Bu düşüşlerin kalıcı olacağını beklemiyorum. Altın tarafında 2024 beklentilerimiz pozitif yönde, değişiklik yok." dedi.

    "ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

    Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Ons 1.950-2.000 dolar, gram altında ise 2.040-2.070 TL aralığını takip edeceğiz. Bu altınla ilgilenen yatırımcılara fırsatlar veriyor. Altın tahminlerimizde değişiklik yok. Hem ons hem de dolar tarafındaki yükselişler nedeniyle gram altında yükselmeye devam edecek. Gram altında yaz aylarında 2500-2700 seviyesi, yılın son çeyreğinde 3 bin lira..."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > İslam Memiş hem tarih hem de rakam verdi: Gram altın 3 bin lira olacak
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