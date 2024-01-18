İslam Memiş'ten gram altın tahmini! 'Bu fırsat bir daha gelmez' diye uyardı

18 Ocak 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:25

ABD'de perakende satış verileri ve tahvil getirilerinin Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri zayıflatması altın fiyatlarına darbe vurdu. 15 Ocak'ta 2 bin 54 dolar seviyesine ulaşarak son 5 haftanın en yüksek seviyesini gören ons altın, ABD'den gelen verilerle sert düşüşle 2 bin 10 dolar seviyesine geriledi. Onstaki düşüşü cumhuriyet, çeyrek ve gram altın da izledi. Şu anda cumhuriyet 13 bin 330 TL'den, çeyrek 3 bin 270 TL'den, gram altın ise bin 961 TL'den işlem görüyor.

Düşüşleri değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin fırsat olduğunu belirterek 2024 tahminini paylaştı. İslam Memiş, şunları kaydetti:

"BİR KRİZ PATLARSA 150 DOLAR YÜKSELEBİLİR"

"Ons altın 2 bin 10 dolarda. 2 bin 38'e kadar geri çekilme olacağını, buradan yükseliş olacağını ifade etmiştim. 2 bin 38 kırıldı, 2 bin 10'a kadar geriledi. 2 bin dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürecek. Altın, jeopolitik gerilimlerden, enflasyonlardan, küresel belirsizliklerden beslendiği için altının ons fiyatındaki bu düşüş, merkez bankalarının tekrar altın rezervini artırmak için fırsat veriyor.

Altının ons bazındaki her düşüşü, merkez bankalarının her talebi beraberinde jeopolitik tarafta savaş riskini bize göstermiş oluyor. Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail savaşı öncesinde bunu gördük. Bir bakarsınız çarşı pazar karışmış. Ocak ayında da ons altında baskılanma var.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın talebini açıklayacak. Mart sonunda burada tekrar yorumlayacağız. Bir anda bir kriz patlarsa ons altında 100-150 dolarlık artışlar görebiliriz.

"GRAM ALTINDA HEDEF 3 BİN TL"

Gram altın tarafında yine 2 bin 50 destek seviyesini takip ediyoruz. Şu anda 2 bin 40 - 2 bin 50 TL seviyesinde. Ons altında baskılanma var ama dolar/TL kuru destek verdiği için gram altında düşüş görmüyoruz.

Gram altın almak isteyen, elinde TL bulunduran, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isteyen arkadaşlarımız, elinde TL var altın borcu var gibi, altın ihtiyacı olanlar da bu fırsatları her zaman göremeyeceksiniz, iyi değerlendirmek lazım. Yılın ilk çeyreğinde 2 bin 150 - 2 bin 200 TL, yaz aylarında 2 bin 500 - 2 bin 700, yıl sonunda da 3 bin TL seviyesi beklentim devam ediyor."