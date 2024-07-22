İslam Memiş'ten vatandaşa yatırım tüyosu: 2-3 milyon lirası olan ne yapmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşa dikkat çeken bir yatırım tüyosu verdi. Birikmiş parası olanlara seslenen Memiş, "Mesela 2-3 milyon nakitim var ve evladımın da okul masrafları var. O nakitimle 1+1 daire alıp kirasıyla masrafını çıkarırdım. Okulu bittiğinde malım bana kalırdı." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara seslendi. Kenarda köşede parası olanlara seslenen Memiş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

2-3 MİLYON LİRAYA NASIL YATIRIM YAPILIR?

"Mesela 2-3 milyon nakitim var ve evladımın da okul masrafları var." diye söze başlayan Memiş, "O nakitimle 1+1 daire alıp kirasıyla masrafını çıkarırdım. Okulu bittiğinde malım bana kalırdı." ifadelerini kullandı.

FARKLI ALTERNATİFLERDEN DE BAHSETTİ

Farklı alternatiflerden de bahseden Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Finansal piyasalarda farklı alternatifler de var ancak bunun için iyi bir takip, teknik destek ve finansal okuryazarlık gerek.

Kira, en kolay uygulanabilir bir seçenek. Yurt dışında okuyacaksa Kıbrıs’daki dairelerin kira getirisi Sterlin. Yani, kur riski yok. 'Bunlarla uğraşamam' O zaman da elimdeki miktarın tamamını emtia yapar öyle kurtarırdım."