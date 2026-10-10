İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz: KOBİ’lerin önündeki engelleri kaldıracağız

İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz, KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik yükleri hafifletip finansmana erişimlerini kolaylaştıracaklarını belirterek, sanayicinin önündeki engelleri kaldıracak ve 81 ilde üretimi destekleyecek adımlar atacaklarını söyledi.

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İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, odanın 74 yıllık birikimi ile ‘Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye’ hedefiyle yola çıktığını söyledi. Hâlihazırda İSO’nun Meclis Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz, hedeflerini ve programını açıkladığı toplantıda “Zorluklardan yılmayacak, sektörler arasında ayrım yapmayacağız. Sorunları sadece konuşan değil, çözüm üreten ve geleceği inşa eden bir İSO istiyoruz” dedi. Odakule’nin sanayicinin evi olacağını, gençlere üretimin değerini ve alın terinin onurunu aşılayacak programlar başlatacaklarını ifade eden Yılmaz, “Odakule, genç fikirlerin ve genç sanayicilerin buluşma noktası olacak. Kadın sanayicilere tam destek vereceğiz. Cam tavanlar kırılacak, kadın sanayicilerin İSO’nun karar süreçlerinde etkinliği artırılacak. Her üyenin talebi değerlendirilip çözüm üreten bir iletişim ağı kurulacak. Odakule, proaktif bir sanayi evi olacak” diye konuştu.

KRİZ ERKEN UYARI SİSTEMİ

KOBİ’lere Nefes Destek Masası kuracaklarını da dile getiren Ender Yılmaz, “KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik yükleri hafifletecek, doğrudan destek ve rehberlik sağlayan çalışma masaları kuracağız. Sanayicinin yatırım iştahının finansman sıkıntısına kurban edilmemesi için düşük maliyetli, öngörülebilir finansman imkânları kurulmasına öncelik edeceğiz. Sanayicimiz muhtemel krizlere ve İstanbul deprem gerçeğine karşı fabrikalar, tedarik zincirleri ve enerji altyapıları acil durum ve dirençlilik planıyla koruma altına alınacak” ifadesini kullandı. Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığını kazanması hâlinde, kendisinin de en önemli projelerinden olan üniversite-sanayi iş birliğine öncelik verilecek, bu sistem sadece İstanbul ve Batı illerine sıkıştırılmayacak, 81 ilde üretim üsleri kurulması ve KOBİ’lerin Ender Yılmaz desteklenmesi için köprüler inşa edilecek.

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RANT VE OYUN DEĞİL ALIN TERİ VE BİLGİ

Ekonominin ekranlardaki rakamlara ve finansal oyunlara terk edilemeyeceğini dile getiren İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz, “Güçlü ekonomi ancak bilgi, teknoloji ve alın teriyle kurulabilir. Türkiye’nin düşük teknoloji yoğunluğundan çıkması için sonuç üreten adımlar atacağız” dedi. Etik ve liyakat vurgusu da yapan Yılmaz, şeffaf, liyakatli ve hesap verebilir bir yönetim seviyesi inşa edeceklerini, İstanbul sanayisi için öngörülebilir, tutarlı ve uzun vadeli yol haritası çizeceklerini de dile getirdi.

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